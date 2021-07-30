إصابة 18 بينهم أطفال في انقلاب أتوبيس المدرسة الانجيلية بطريق المنصورة القاهرة (صور)

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أصيب 18 شخص بينهم أطفال فى انقلاب أتوبيس مدارس تابع للمدرسة الانجيلية بالقاهرة بالقرب من كوبرى صهرجت الكبرى على طريق القاهرة – المنصورة ، أثناء توجهه لمصيف جمصه فى محافظة الدقهلية في رحلة اليوم الواحد .

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بإنقلاب أتوبيس مدارس يقل عدد من الأطفال والشباب على طريق صهرجت الكبرى نتيجة للتخطى الخاطىء مما تسبب في وقوع إصابات عديدة .

انتقل مأمور مركز ميت غمر وقوات الإنقاذ المطافىء وسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين أن الأتوبيس تابع للمدرسة الانجيلية بالقاهرة رقم "أ ب ر 9758" ووقوع نحو 18 إصابة بينهم 9 أطفال وتم نقلهم جميعا مستشفى ميت غمر لتلقى العلاج .

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق .

انقلاب أتوبيس تابع للمدرسة االإنجيلية على طريق المنصورة

انقلاب أتوبيس تابع للمدرسة االإنجيلية على طريق المنصورة

انقلاب أتوبيس تابع للمدرسة االإنجيلية على طريق المنصورة

انقلاب أتوبيس تابع للمدرسة االإنجيلية على طريق المنصورة

انقلاب أتوبيس تابع للمدرسة االإنجيلية على طريق المنصورة

انقلاب أتوبيس تابع للمدرسة االإنجيلية على طريق المنصورة

انقلاب أتوبيس تابع للمدرسة االإنجيلية على طريق المنصورة