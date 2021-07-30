أخبار عاجلة

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021 -
سيرين عبد النور: قصة حب بين «نور» و«جبل» فى أحداث «الهيبة» -
تستقبله ساقية الصاوى اليوم.. «النفيخة» يشعلون المسرح بحفل يجمع الألحان التراثية والمعاصرة -
«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر» -
تحديد مناطق المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق بالعلمين والساحل -
أضرحة الإسكندرية.. «ملاذ العاشقين» -
الخارجية الأمريكية: جميع موظفي السفارة في كابول نقلوا إلى المطار -
مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021 -
بحضور محافظ الجيزة.. 30 سيارة ومعدة لشفط المياه من شارع السودان (صور وفيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إصابة 18 بينهم أطفال في انقلاب أتوبيس المدرسة الانجيلية بطريق المنصورة القاهرة (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 18 شخص بينهم أطفال فى انقلاب أتوبيس مدارس تابع للمدرسة الانجيلية بالقاهرة بالقرب من كوبرى صهرجت الكبرى على طريق القاهرة – المنصورة ، أثناء توجهه لمصيف جمصه فى محافظة الدقهلية في رحلة اليوم الواحد .

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بإنقلاب أتوبيس مدارس يقل عدد من الأطفال والشباب على طريق صهرجت الكبرى نتيجة للتخطى الخاطىء مما تسبب في وقوع إصابات عديدة .

انتقل مأمور مركز ميت غمر وقوات الإنقاذ المطافىء وسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين أن الأتوبيس تابع للمدرسة الانجيلية بالقاهرة رقم "أ ب ر 9758" ووقوع نحو 18 إصابة بينهم 9 أطفال وتم نقلهم جميعا مستشفى ميت غمر لتلقى العلاج .

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق .

انقلاب أتوبيس تابع للمدرسة االإنجيلية على طريق المنصورة
انقلاب أتوبيس تابع للمدرسة االإنجيلية على طريق المنصورة
انقلاب أتوبيس تابع للمدرسة االإنجيلية على طريق المنصورة
انقلاب أتوبيس تابع للمدرسة االإنجيلية على طريق المنصورة
انقلاب أتوبيس تابع للمدرسة االإنجيلية على طريق المنصورة
انقلاب أتوبيس تابع للمدرسة االإنجيلية على طريق المنصورة
انقلاب أتوبيس تابع للمدرسة االإنجيلية على طريق المنصورة
انقلاب أتوبيس تابع للمدرسة االإنجيلية على طريق المنصورة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977

«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977

«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994

«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994

«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972

«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972