ضابط المخابرات الأمريكي المتهم بالتجسس لصالح الصين: «أعاني من الزهايمر»

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زعم ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والمتهم بالتجسس لصالح الصين أنه يعاني من مشاكل في الذاكرة، قائلاً إنه يعتقد أنه مصاب بمرض الزهايمر المبكر.

وفي دعوى قضائية، طلب محامي أليكساندر يوك تشينج ما تقييم الكفاءة وجلسة استماع لتحديد أهليته للمثول أمام المحكمة.

وقال بيرني بيرفار، المحامي المعين من قبل المحكمة، إن حالة تشينج ما، تجعل من الصعب عليه تذكر الأشياء وتؤثر على قدرته على المساعدة بشكل صحيح في دفاعه.

وألقي القبض على ما، الذي عمل في وكالة المخابرات المركزية من عام 1982 إلى عام 1989، في أغسطس 2020، ووجهت إليه تهمة انتهاك التجسس بعد لقائه بمسؤولين في المخابرات الصينية، وزعم أنه شارك معلومات حول وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وحسب صحيفة ذا هل أظهر مقطع فيديو للاجتماع، الذي عقد بعد 12 عامًا من تقاعد تشينج ما، أنه يتقاضى 50000 دولار نقدًا مقابل معلوماته. وقال ممثلو الادعاء إن ما أكد أفعاله في عام 2019 خلال اجتماع مع عميل سري في مكتب التحقيقات الفيدرالي انتحل صفه مسؤول في جهاز المخابرات الصيني، وبحسب ما ورد قبل 2000 دولار نقدًا مقابل المعلومات. وفي اجتماع آخر قبل يومين من اعتقاله، زُعم أن تشينغ ما ذكر أنه يريد أن ينجح الوطن الأم.

وكتب محامي تشينغ ما الذي عينته المحكمة في ملف أن تشينغ ما أخبره في اجتماع قبل أسبوعين أنه شعر أنه يمر بالمراحل الأولى من مرض الزهايمر. خلال اجتماع آخر، قال تشينغ ما مرة أخرى إنه يعتقد أنه يعاني من مرض الزهايمر.

وكتب بيرفار:"قال تشينغ ما إنه لا يستطيع تذكر الأشياء فحسب، وأنه يعتقد أن ذلك يضعف قدرته على المساعدة بشكل صحيح في دفاعه. وأشار بيرفار إلى أن شقيق تشينغ ما الأكبر قد أصيب بالمرض منذ 10 سنوات وهو الآن معاق تمامًا بسبب المرض. وتمت الإشارة إلى شقيق تشينغ ما كمتآمر مشارك في لائحة الاتهام، لكن الحكومة اختارت عدم توجيه الاتهام إليه بسبب المرض.