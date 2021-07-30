أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: جميع موظفي السفارة في كابول نقلوا إلى المطار -
مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021 -
بحضور محافظ الجيزة.. 30 سيارة ومعدة لشفط المياه من شارع السودان (صور وفيديو) -
لاعب الأهلي السابق: جونيور أجايي يفسخ عقده مع الأحمر ويرحل بعد انتهاء الدوري (فيديو) -
«أم العروسة».. مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها (صور) -
الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021 -
حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل» -
موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021 -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

ضابط المخابرات الأمريكي المتهم بالتجسس لصالح الصين: «أعاني من الزهايمر»

Print
ضابط المخابرات الأمريكي المتهم بالتجسس لصالح الصين: «أعاني من الزهايمر» ضابط المخابرات الأمريكي المتهم بالتجسس لصالح الصين: «أعاني من الزهايمر»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

زعم ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والمتهم بالتجسس لصالح الصين أنه يعاني من مشاكل في الذاكرة، قائلاً إنه يعتقد أنه مصاب بمرض الزهايمر المبكر.

وفي دعوى قضائية، طلب محامي أليكساندر يوك تشينج ما تقييم الكفاءة وجلسة استماع لتحديد أهليته للمثول أمام المحكمة.

وقال بيرني بيرفار، المحامي المعين من قبل المحكمة، إن حالة تشينج ما، تجعل من الصعب عليه تذكر الأشياء وتؤثر على قدرته على المساعدة بشكل صحيح في دفاعه.

وألقي القبض على ما، الذي عمل في وكالة المخابرات المركزية من عام 1982 إلى عام 1989، في أغسطس 2020، ووجهت إليه تهمة انتهاك التجسس بعد لقائه بمسؤولين في المخابرات الصينية، وزعم أنه شارك معلومات حول وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وحسب صحيفة ذا هل أظهر مقطع للاجتماع، الذي عقد بعد 12 عامًا من تقاعد تشينج ما، أنه يتقاضى 50000 دولار نقدًا مقابل معلوماته. وقال ممثلو الادعاء إن ما أكد أفعاله في عام 2019 خلال اجتماع مع عميل سري في مكتب التحقيقات الفيدرالي انتحل صفه مسؤول في جهاز المخابرات الصيني، وبحسب ما ورد قبل 2000 دولار نقدًا مقابل المعلومات. وفي اجتماع آخر قبل يومين من اعتقاله، زُعم أن تشينغ ما ذكر أنه يريد أن ينجح الوطن الأم.

وكتب محامي تشينغ ما الذي عينته المحكمة في ملف أن تشينغ ما أخبره في اجتماع قبل أسبوعين أنه شعر أنه يمر بالمراحل الأولى من مرض الزهايمر. خلال اجتماع آخر، قال تشينغ ما مرة أخرى إنه يعتقد أنه يعاني من مرض الزهايمر.

وكتب بيرفار:"قال تشينغ ما إنه لا يستطيع تذكر الأشياء فحسب، وأنه يعتقد أن ذلك يضعف قدرته على المساعدة بشكل صحيح في دفاعه. وأشار بيرفار إلى أن شقيق تشينغ ما الأكبر قد أصيب بالمرض منذ 10 سنوات وهو الآن معاق تمامًا بسبب المرض. وتمت الإشارة إلى شقيق تشينغ ما كمتآمر مشارك في لائحة الاتهام، لكن اختارت عدم توجيه الاتهام إليه بسبب المرض.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بحضور محافظ الجيزة.. 30 سيارة ومعدة لشفط المياه من شارع السودان (صور وفيديو)

بحضور محافظ الجيزة.. 30 سيارة ومعدة لشفط المياه من شارع السودان (صور وفيديو)

لاعب الأهلي السابق: جونيور أجايي يفسخ عقده مع الأحمر ويرحل بعد انتهاء الدوري (فيديو)

لاعب الأهلي السابق: جونيور أجايي يفسخ عقده مع الأحمر ويرحل بعد انتهاء الدوري (فيديو)

فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب

فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اشتعال النيران في قطار البدرشين

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اشتعال النيران في قطار البدرشين