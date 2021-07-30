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سمير كمونة: محمد شريف أفضل من مصطفى محمد

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سمير كمونة: محمد شريف أفضل من مصطفى محمد سمير كمونة: محمد شريف أفضل من مصطفى محمد

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أشاد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق، بآداء محمد شريف مهاجم المارد الأحمر خلال مباراة أسوان المؤجلة من الجولة السابعة عشر، والتي جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب بتروسبورت، وانتهت بفوز القلعة الحمراء بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وأضاف كمونة في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق، أن محمد شريف أفضل مهاجم في حالياً، وأصبح في مكانة متميزة ولا غنى عنه في أي مباراة، كما أنه مستقبل الخط الأمامي للمنتخب الوطني، ويتفوق على مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتسراي التركي.

واختتم كمونة: أليو ديانج لاعب ذو قيمة فنية كبيرة، ويضيف ثقلاً ملحوظاً لوسط ملعب النادي الأهلي، وأرى أنه يستحق الإحتراف الخارجي، وأتوقع أن يصل سعره إلى 10 ملايين يورو.

المصرى اليوم

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