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أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن تغييرات بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي لم تكن مقنعة خلال الثلاث مباريات الأخيرة بداية من لقاء البنك الأهلي ثم مباراة الإنتاج الحربي، وأخيراً مباراة أسوان مساء أمس، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وأضاف عبدالعال في تصريحات لبرنامج البريمو أن تغييرات بيتسو موسيماني أمام أسوان لم تكن منطقية بالمرة، خاصة تغيير محمد مجدي أفشة، والدفع بمحمود متولي، حيث أرى أن أفشة ليس له بديل بنفس الكفاءة في النادي الأهلي، في ظل تكرار إصابات وليد سليمان، وابتعاد النيچيري چونيور أچايي، عن المشاركات في الآونة الأخيرة.