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رنا رئيس تحتفل بزفاف شقيقتها (صور)

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احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس، بزفاف شقيقتها، مساء الخميس، في إحدى الفنادق الكبرى بمنطقة الأهرامات، ونشرت عددا من الصور التي تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وتشارك رنا رئيس خلال الفترة القادمة في بطولة مسلسل «الحرامى» مع كل من أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، منة عرفة، عبدالرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبدالله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.

وحلت رنا رئيس في وقت سابق ضيفة على برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي وتحدثت عن وفاة والدها وجدها في أسبوع واحد أثناء تصوير مسلسل ضل راجل.

وبكت رنا رئيس خلال ذلك اللقاء، مؤكدة أن لحظة وفاة والدها كان كابوسا، خاصة أنه جاء بعد وفاة جدها بيومين فقط.

وقالت رنا رئيس، إنه قبل الوفاة والدها أصر أن يأتي لها إلى التصوير وجلس معها ما يقرب من الـ 3 ساعات داخل الاستوديو بدون تصوير، وبعدها حضنها وذهب وهذا كان آخر لقاء وحضن من والدها، وبعدها بستة أيام أصيبت بفيروس كورونا الوبائي، ومعظم أفراد الأسرة أصيبت بكورونا أيضا في هذه الفترة.

وأشارت إلى أن والدها كان يعاني من نقص في الأكسجين ووضع على أجهزة التنفس الصناعي، في نفس الوقت الذي نقل جدها إلى المستشفى بعد ان اشتد عليه التعب، موضحة أن بعد دخول جدها إلى المستشفى تلقت خبر وفاته وبعدها شعرت بصدمة كبيرة أثرت عليها نفسيا، خاصة توفي والدها في نفس الوقت، قائلة: «دا كابوس وهفوق منه».

رنا رئيس وشقيقتها
رنا رئيس وشقيقتها
رنا رئيس وشقيقتها

المصرى اليوم

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