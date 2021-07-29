تعرف على حالة الطقس في الكويت الجمعة 30/07/2021

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أعلنت ادارة الارصاد الجوية بالكويت التابعه لهيئة الطيران المدنى الكويتية عن توقعات طقس الغد بالكويت الجمعه 30_07_2021 كالتالى
نهارًا
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
ليلًا
حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .
درجة الحرارة العظمى : 48°ﻡ
درجة الحرارة الصغرى : 33°ﻡ
حالة البحر
نهارًا
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 3 قدم.
ليلًا
خفيف الموج - ارتفاع الموج: 1 - 2 قدم.