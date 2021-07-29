تعرف على حالة الطقس في الكويت الجمعة 30/07/2021

نهارًا

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .

درجة الحرارة العظمى : 48°ﻡ

درجة الحرارة الصغرى : 33°ﻡ