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إسرائيل تمنح جرعة ثالثة من لقاح «فايزر» لمن فوق الـ60... وهرتسوغ أول الحاصلين عليها

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إسرائيل تمنح جرعة ثالثة من لقاح «فايزر» لمن فوق الـ60... وهرتسوغ أول الحاصلين عليها إسرائيل تمنح جرعة ثالثة من لقاح «فايزر» لمن فوق الـ60... وهرتسوغ أول الحاصلين عليها

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء اليوم الخميس، عن الإطلاق الرسمي لجرعة ثالثة من لقاح (كوفيد-19) لمن هم فوق الستين عاما.

وحث بينيت الإسرائيليين المؤهلين على حجز مواعيد لهم ابتداء من يوم الأحد الموافق الأول من شهر أغسطس المقبل، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وقال بينيت في خطاب: «بعد سلسلة من المناقشات مع خبراء الصحة في إسرائيل وحول العالم، بقيادة متخصصين في وزارة الصحة، أوصت لجنة الخبراء من الأطباء بأغلبية ساحقة لحماية السكان الأكبر سنًّا في إسرائيل».

وتابع أنه «لذلك سيتم إعطاء جرعات معززة من لقاح (كوفيد-19) ابتداء من الأسبوع المقبل لأولئك الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، وذلك بعد مرور أكثر من 5 أشهر على تلقي الجرعة الثانية».

وأضاف نفتالي بينيت موضحًا: «لقد أثبت الواقع أن اللقاحات تحمي من الحالات الخطيرة ومن الموت، ومثلما تحتاج إلى الحصول على لقاح جديد للإنفلونزا كل عام، فإنه في حالة فيروس (كورونا) المستجد يتطلب اللقاح إجراء تحديث عليه».

ودعا بينيت جميع الإسرائيليين المؤهلين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما قائلا لهم: «اذهبوا واحصلوا على اللقاح المعزز، اعتنوا بأنفسكم وبأحبائكم».

المصرى اليوم

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