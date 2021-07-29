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بايدن يطالب بمنح المطعمين الجدد بلقاح كورونا 100 دولار

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بايدن يطالب بمنح المطعمين الجدد بلقاح كورونا 100 دولار بايدن يطالب بمنح المطعمين الجدد بلقاح كورونا 100 دولار

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صرحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن يطالب حكومات الولايات والحكومات الإقليمية والمحلية بتقديم 100 دولار لكل شخص يحصل على اللقاح حديثا بهدف تعزيز معدلات التطعيم.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخزانة، اليوم الخميس، بحسب وكالة «رويترز».

وأوضحت الوزارة في بيان أن من مثل هذه المحفزات تعد استخداما مسموحا لأموال مساعدات تبلغ قيمتها 350 مليار دولار، مقدمة لحكومات الولايات، والحكومات المحلية والإقليمية والقبلية، بموجب قانون الإنقاذ الأمريكي.

وأضافت الوزارة أنها ستقدم مساعدات تقنية في استخدام هذه الأموال لدعم زيادة التطعيمات.

ويوم الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي إن زيادة الالتزام بارتداء الكمامات والحصول على اللقاحات الواقية من أفضل وسائل تجنب الإغلاق في المناطق التي ينتشر فيها متحور «دلتا».

المصرى اليوم

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