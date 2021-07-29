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«ارتفعت بعد تصريحات باول».. الذهب في وعالميا مساء الخميس 29 يوليو 2021

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«ارتفعت بعد تصريحات باول».. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء الخميس 29 يوليو 2021 «ارتفعت بعد تصريحات باول».. الذهب في وعالميا مساء الخميس 29 يوليو 2021

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ارتفعت أسعار الذهب في ، مساء اليوم الخميس، 29 يوليو 2021، ارتفاعا طفيفا عن الأسعار التي حققتها في الصباح، مع اتجاه المؤشر للصعود نتيجة لمواصلة الأسعار العالمية الارتفاع مجددا، وذلك لتأثر الذهب في مصر بسعر الذهب عالميا دون تأثير يذكر لآلية العرض والطلب .

وشهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعا بقيم تتتراوح مابين 3 إلى 6 جنيهات في الحرام الواحد لمختلف العيارات حيث ارتفع العيار 21 جرام بقيمة 3 جنيهات بينما ارتفع العيار 24 قيراط بقيمة 6 جنيهات

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء الخميس، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 908 جنيه، وكان في الصباح 902 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 795جنيه وكان 793جنيه، والذهب عيار 18 قيراطًا، 681 جنيها وكان 677 جنيها، بدون المصنيعة التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وبلغ سعر الجنيه الذهب سعر 6360 جنيه.

وواصل سعر الذهب عالميا ارتفاعه، مساء اليوم الخميس محققا ارتفاعا ملحوظا وقفزة لأعلى ليبتعد الذهب كثيرا عن حاجز 1800 جنيه للأوقية، وذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول، والتى استبعد فيها رفع الفائدة في المستقبل القريب، مؤكدا ان سوق الوظائف مازال أمامه بعض الوقت للتعافى قبل أن نقوم بسحب الدعم للاقتصاد، وتسببت تصريحات «باول» في ارتفاع العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس، بنسبة 1.5%، كما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1%، بينما هبط الدولار.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء الخميس ،807.78 جنيه وكان 802.84 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،828.09 $، وكانت 1,817.79 $ .

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