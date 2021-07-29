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شاهد.. معاق بوسني يستوقف وزير الشؤون الإسلامية بجامع الملك فهد للسلام عليه

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شاهد.. معاق بوسني يستوقف وزير الشؤون الإسلامية بجامع الملك فهد للسلام عليه شاهد.. معاق بوسني يستوقف وزير الشؤون الإسلامية بجامع الملك فهد للسلام عليه
في لفتة حانية وموقف إنساني من "آل الشيخ" ووجّه بمساعدته وتأمين احتياجاته

شاهد.. معاق بوسني يستوقف وزير الشؤون الإسلامية بجامع الملك فهد للسلام عليه

في لفتة حانية وموقف إنساني من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تجاه مسن ومعاق بوسني قدم للسلام على الوزير أثناء زيارته لجامع الملك فهد بالعاصمة سراييفو اليوم الخميس، حيث وجّه بمساعدته وتأمين كل ما يحتاج إليه.

وفي التفاصيل، حيا مسن بوسني وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لدى مقابلته وحمله التحية والسلام لقيادة المملكة، معربًا عن شكره وتقديره للمملكة وقيادتها على مواقفها الطيبة والتاريخية وبناء مسجد الملك فهد الذي حضر افتتاحه ويواصل طوال عقدين بالصلاة فيه حيث يجد الراحة والطمأنينة.

وذكر المسن البوسني خلال لقائه الوزير "آل الشيخ" الذي سأل عن أحواله واحتياجاته أنه قدر الله له الإعاقة منذ أن كان عمره 27 عامًا وهو على هذا الحال.

وقدم الوزير "عبداللطيف آل الشيخ" للمعاق مساعدة مالية، كما وجّه تأمين كل المستلزمات الطبية له التي تعينه، والذي بدوره شكر الوزير على مساعدته غير المستغربة على المسؤولين بمملكة الإنسانية والعطاء.

يُذكر أن زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الحالية للبوسنة والهرسك تحظى باهتمام واسع من أبناء البوسنة الذين يبادرون بتقديم التحية والتقدير له خلال زيارته للمعالم الإسلامية والحضارية، ويطالبونه بحمل رسائل المحبة والعرفان لقيادة المملكة على جهودها ودعمها المستمر للشعب البوسني الذي لن ينسى ذلك. وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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