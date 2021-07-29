رئيس «العربي للمياه»: نواجه تحديات مائية وتغيرات مناخية تهدد مواردنا المائية

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أكد الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، أن المنطقــة العربيــة تواجه حاليا تحديــات مائيــة متعــددة وغيــر مســبوقة تؤثــر علــى اســتقرارها وتهــدد تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة لشعوبها، وفى مقدمتها نـدرة الميـاه والتغيــرات المناخيــة المتزايــدة بتأثيرهـا السـلبى علـى توافـر الميـاه، وضغـوط دول المنبـع علـى الميـاه العابـرة للحـدود، وغيرها من العوامل التي تهـدد الاستدامة السـلمية لسـبل العيـش فـي المنطقـة، وانتشار الفقـر الشـديد وانعدام الأمن الغذائـي.

وقال «أبوزيد» في كلمته خلال اجتماع اللجنة المنظمة للمنتدى العربي الخامس للمياه اليوم الخميس والذي من المقرر أن تستضيفه دولة الإمارات 21 سبتمبر المقبل إن هنـاك حاجـة ماسـة إلـى بـذل جهـود متضافـرة لتحسـين سـبل عيـش المجتمعـات والأفـراد وتعزيـز القـدرة علـى مواجهـة مخاطـر الإجهـاد البيئـي بمـا فـي ذلـك تحسـين إمـدادات الميـاه والوصـول إليهـا وحسـن إدارتهـا.

وأضاف رئيس المجلس العربي للمياه أنه يمكـن تحقيـق ذلـك من خلال صياغة سياسـات متكاملة وشـمولية تلبـي احتياجـات جميـع الفئـات وتعتـرف بحقوقهـا الأساسـية فـي توفيـر الميـاه والصـرف الصحـي، بهـدف بنـاء مجتمعـات آمنـة ومزدهـرة، والحفـاظ علـى سـبل عيـش صحيـة وعلـى عـزة وكرامـة البشـر جميعا.

وأوضح «أبوزيد» أن منتدى دبى سيبحث التحديات التي تواجه تحقيق الأمن المائي العربي وتذليل العقبات أمام هذا الهدف النبيل مـن أجـل السـلام والتنميـة المسـتدامة وتحديـد رؤيـة وأولويـات المنطقـة العربيـة فـى هـذه القضايـا اسـتعدادا للمشـاركة فـى المنتـدى العالمـي التاسـع للميـاه فـي مـارس 2022.

من جانبه أكد المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنه سيتم خلال المنتدى التركيــز علــى مجابهــة التحديــات المائية التــي تواجــه المنطقــة العربيــة، لافتا إلى أهمية وضـع التشـريعات والسياسـات المناسـبة، وبنــاء الشــراكات الاســتراتيجية والعمــل فــي تعــاون وتنســيق تــام مــع الكيانــات العربية والدولية ذات الصلــة بهذه القضايا.

وأعرب الوزير الإماراتى عن ترحيب بلاده الكامل باستضافة المنتدى الذي وصفه بأنه وسيلة رائدة للحوار البحثى والمعرفى ودراســة الحلــول المبتكــرة وتعبئــة الإجــراءات العامــة والخاصــة مـن أجـل ضمـان الأمن المائي العربي والمستدام.

من جانبه قال الدكتور وليد عبدالرحمن نائب رئيس المجلس العربي للمياه إن المنتــدى يعد بمثابــة منصــة فريــدة مــن نوعهــا للتواصــل يناقــش فيهــا قــادة مجتمــع الميــاه العربــي وصنــاع القــرار التحديــات المائيــة التـي تواجههـا المنطقـة العربيـة، كونهـا واحـدة مــن أكثــر المناطــق شــحيحة الميــاه فــي العالــم.

وأضاف «عبدالرحمن» أن هذا المنتدى يمثــل علامــة فارقــة هامــة فــي التحضيــر ونقطــة التقاء للمنتــدى العالمــي للميــاه، ويعكس صــوت المنطقــة العربيــة فــى المســار الإقليمي العربــي خــلال المنتـدى العالمي.

من جانبه، أعلن الدكتور حسين العطفى، الأمين العام للمجلس العربي للمياه، أن المنتدى سيعقد على مدار 3 أيام ويتضمن العديد من الجلســات الفنيــة وحلقــات النقــاش حول 3 محـاور وأولويـات رئيسـية تشـمل الأمـن المائـي العربـي، والتعــاون فــى مجــال الميــاه العابــرة للحــدود، والميــاه مــن أجــل التنميــة المســتدامة، بمــا يتضمـن أكثـر مـن 14 موضوعًـا، فضلًا عـن تنـاول الوســائل والأدوات التنفيذيــة المتعلقــة بــكل محــور.

وأضاف «العطفى» أنه تــم اختيــار المحــاور والموضوعــات بالتعــاون مــع الشــركاء الإقليمييــن وممثلــي الحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة والشــبكات المتخصصــة والجهـات الأكاديميـة وذلـك فـي إطـار مـن الأهداف والغايــات المشــتركة لتحقيــق العمــل الجماعــي والاستجابة الفوريــة التــي مــن شــأنها إحــداث التغييــر المنشــود لتحقيــق الأمــن المائــي والتنميــة المسـتدامة.