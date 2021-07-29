جاك جريليش: مان سيتي بدأ المحادثات مع أستون فيلا

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بدأ مانشستر سيتي المحادثات مع أستون فيلا بشأن امكانية التعاقد مع جاك جريليش، بحسب ما ذكرته شبكة سكاي سبورتس البريطانية.

لا يريد أستون فيلا بيع جريليش، وقد عرض عليه عقدًا جديدًا براتب قياسي على مستوى النادي لمحاولة إقناعه بأن مستقبله يكمن في الفريق، وذلك على الرغم من تبقي أربع سنوات على عقده الحالي الذي تم توقيعه في سبتمبر 2020.

يصر النادي على رغبته في بناء فريقه حول النجم الإنجليزي مع خطط التعاقدات الصيفية التي وضعها المدرب دين سميث لشراء صفقات تلعب بجانب جريليش، وليست صفقات لتعويض رحيله.

يعتمد الكثير الآن على ما إذا كان مان سيتي مستعدًا لتلبية تقييم أستون فيلا للاعب الإنجليزي الدولي، والمتوقع أن يكون حوالي 100 مليون باوند. لكن المفتاح في الصفقة يكمن فيما إذا كان جريليش نفسه سيخبر ناديه بأنه يريد الانتقال إلى صفوف حامل لقب البريميرليج.

بيب جوارديولا من أشد المعجبين باللاعب البالغ من العمر 25 عامًا وقد ارتبط ناديه أيضًا بزميل جريليش في منتخب إنجلترا، هاري كين، وقد رفض توتنهام بالفعل عرضًا بقيمة 100 مليون باوند من مان سيتي في وقت مبكر من السوق الحالية.

مان سيتي يعلم انه بحاجة لبيع لاعبين من صفوف الفريق الأول لتعزيز ميزانية الإنتقالات نحو ضم نجمي المنتخب الإنجليزي هذا الصيف.

النادي تمكن حتى الأن من الحصول على ما يقارب من 35 مليون باوند من بيع لاعبين مُعارين أو من فرق الشباب، لكنه يعلم انه بحاجة لبيع أسماء كبيرة في الفريق الأول لتعزيز موقفه المالي.

لاعبون أمثال جابرييل جيسوس وبيرناردو سيلفا ارتبطوا بالرحيل من النادي هذا الصيف، وقد تكون عملية بيعهم اساسية في مسألة حسم مان سيتي لضم أهدافه هذا الصيف.