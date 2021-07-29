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بطالة ووظائف للموالين وغياب العدل.. لماذا خرجت مظاهرات ضد الإخوان فى تونس؟

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بطالة ووظائف للموالين وغياب العدل.. لماذا خرجت مظاهرات ضد الإخوان فى تونس؟ بطالة ووظائف للموالين وغياب العدل.. لماذا خرجت مظاهرات ضد الإخوان فى تونس؟

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قالت الدكتورة فوزية عبيدي، عضو الحزب الاشتراكي التونسي، إن الرئيس التونسي قيس سعيد استعمل حقه الدستوري في التدخل لإنقاذ البلاد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس التونسي أثبت أنه قام بالاتصال برئيس مجلس النواب وقام بالاتصال برئيس وأعلمه بالقرارات الجديدة والتي تضمنت إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه.

وتابعت أن مشروعات الانتخابات الذي كان موجودا في الانتخابات التشريعية الأخيرة كان ينادي بتأسيس المحكمة الدستورية خلال 6 أشهر ولكن لم يحدث ذلك.

وكشفت عضو الحزب الاشتراكي التونسي أن عددا كبيرا من المظاهرات خرجت من جميع الولايات في تونس وطالبت بمحاربة غلاء المعيشة والمناداة بتوفير الوظائف مؤكدا أن التظاهرات لم يكن هناك أحزاب تقودها فكانت مظاهرات شعبية.

وأوضحت الدكتورة فوزية عبيدي أن من كان يحكم تونس خلال العشر سنوات الماضية حزب النهضة وهم أخوان تونس، متابعة أننا لم نجد أنهم قاموا بالحكم بالعدل بل حدث العكس من غلاء المعيشة مع توفير الوظائف للموالين لهم فقط.

المصرى اليوم

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