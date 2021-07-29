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محافظ مطروح: صرف تعويضات خطوط الكهرباء للمضارين بمدينة الحمام بـ3 ملايين جنيه

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محافظ مطروح: صرف تعويضات خطوط الكهرباء للمضارين بمدينة الحمام بـ3 ملايين جنيه محافظ مطروح: صرف تعويضات خطوط الكهرباء للمضارين بمدينة الحمام بـ3 ملايين جنيه

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في إطار حرص الدولة على إقامة المشروعات التنموية والقومية مع التأكيد على أنه لن يضار أي مواطن، أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم تحويل المبلغ المقرر قيمة تعويضات أراضي تنفيذ مشروع إنشاء الخطوط الهوائية الكهربائية جهد «66» ك. ف المُغذية لمحطة محولات الداتا سنتر، والتى تمر بداخل الأراضى الزراعية لعدد من المواطنين بمدينة الحمام، وذلك من ديوان عام المحافظة إلى مجلس مدينة الحمام لصرف التعويضات للمزارعين السابق حصرهم من خلال اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح لحصر جميع التلفيات للمزارعين، والتي تم احتسابها بقيمة مبلغ ( 3.237) مليون جنيه لعدد 85 مزارعاً ،وذلك بناءاً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة نحو تعويض الأهالى.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح مع الأستاذ خالد أبوزيد مدير عام الحسابات بالديوان العام ومدحت الصباغ نائب رئيس مدينة الحمام، مؤكداً حرص الدولة على إقامة المشروعات التنموية والقومية مع التأكيد على أنه لن يضار أي مواطن، مثمنا دور أهالى مطروح حراس البوابة الغربية وتعاونهم مع الدولة في الجهود المبذولة لإنشاء المشروعات القومية والتنموية على أرض مطروح.

المصرى اليوم

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