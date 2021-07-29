العثور على طفلة حديثة الولادة بجوار كوبري عرابي بشبرا الخيمة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثرت إحدى السيدات بمنطقة كوبري عرابي دائرة قسم أول شبرا الخيمة على رضيعة داخل كيس بلاستيكي أسود بجوار شجرة بحديقة أمام الكوبري. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتم إيداع الطفلة بدار للرعاية.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ بعثور سيدة على رضيعة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيكي بالحديقة الملاصقة لكوبري عرابي دائرة القسم.

وتحرر المحضر اللازم، وبعرض الرضيعة على النيابة، أمرت بتحليل الصفة الوراثية للطفلة الـ«DNA»، كما أمرت بإيداع الطفلة دار رعاية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وأوصى المجلس القومى للأمومة والطفولة بإيداع الرضيعة لدى السيدة التي عثرت عليها، حيث إنه تم عمل تقرير اجتماعى عنها، وتبين أنها سيدة لا تنجب أطفالًا، كما أنها أهل لرعاية الرضيعة.