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خالد الجندي: كل من يفسرون الأحلام يعتمدون على الفهلوة ()

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خالد الجندي: كل من يفسرون الأحلام يعتمدون على الفهلوة (فيديو) خالد الجندي: كل من يفسرون الأحلام يعتمدون على الفهلوة ()

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أكد الشيخ خالد الجندي أن العمل والإنتاج والنظافة من أركان الإسلام، وأن هذه الأركان غير الأركان الخمس المعروفة للإسلام، وهي أركان بُني عليها الدين الإسلامي، ويضاف عليهم الصوم والحج واحترام الحاج وبر الوالدين والأمانة وحُسن الخلق.

وأضاف الجندي خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «»، أن من عجائب القرآن أنه يجمع بين اثنين من الأنبياء مثل سيدنا موسى وسيدنا الخضر حيث كان الأول يتبع الثاني ويتعلم منه حضارة الإصلاح وإعمار الأرض على الرغم من أن سيدنا موسى هو كليم الله تعالى.

تابع أن من عجائب القرآن كذلك أن سيدنا يوسف لم يحظ مكانته لتفسير الأحلام بل لخطته الاقتصادية، مشددًا على أن كل من يفسر الأحلام «نصابين» و«في الكليتش» ويعتمدون على الفهلوة وهذا ليس بوحي بل فراسة لأن الأنبياء فقط كان لديهم الوحي وليس من بعدهم أي شخص يقدر على ذلك.

قال الجندي إن الله هو القادر على تسليط البشر على بعضهم البعض وسبحانه تعالى لو نزع البركة من قلوب المؤمنين عقوبة لهم على شئ فحينها يُسلط المسلمين بعضهم على المسلمين ويذيق بعضهم بأس بعض، والبأس هي القوة، متابعًا أن الإنسان يجب أن يدرك أن من تمام نعم ربنا علينا إتمام الأخلاق.

المصرى اليوم

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