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"تهاني" و"ياسمين " تدشنان مشوارهما الأولمبي في طوكيو 2020.. غداً

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"الفيصل" حضر وتابع تدريبات ممثلي المملكة

تدشن كل من بطلة الجودو " تهاني القحطاني" وبطلة ألعاب القوى "ياسمين الدباغ " غداً الجمعة مشوارهما الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 وسط دعم ومؤازرة وتشجيع وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية العربية .

وتفصيلاً، تنازل لاعبة الجودو القحطاني في مواجهة تاريخية نظيرتها لاعبة الجودو الإسرائيلية راز هيرشكو في وزن 78 كلجم سيدات، وذلك عند الساعة ‏ 5:48 صباحاً، بينما تنطلق لاعبة ألعاب القوى ياسمين الدباغ في سباق 100 متر سيدات وذلك عند الساعة 3:07 صباحاً.

ونشر حساب وزارة الرياضة عبر تويتر ضمن وسم ‏ ‫#كلنا_السعودية تغريدتين آزر من خلالهما اللاعبتين في إطار دعمه للاعبات السعوديات المشاركات في أولمبياد طوكيو داعياً بالتوفيق للبطلتين القحطاني والدباغ وقال :"ممثلتنا تهاني القحطاني تبدأ مشوارها الأولمبي في طوكيو2020 غداً جودو +78 كلجم سيدات ".

وأضاف " غداً.. ممثلتنا ياسمين الدباغ تدشن مشاركتها في أولمبياد ‫طوكيو2020، ألعاب قوى - 100 متر سيدات ".

وكان وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد حضر وتابع تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية ومن ضمنهم اللاعبتان " تهاني القحطاني " و" ياسمين الدباغ " وآزرهما في إطار دعمه لجميع اللاعبين السعوديين المشاركين في الأولمبياد. ‫

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل السعودي أولمبياد طوكيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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