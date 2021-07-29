«المحامين» تعلن مواعيد اختبارات الدورة الرابعة لمعهد محاماة القاهرة

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أعلن حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، مقرر عام معهد المحاماة، عن مواعيد اختبارات ختام الدورة الرابعة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى، مؤكدا انها تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 1 أغسطس، لمحامين نقابات شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان»، ويوم الأربعاء لمحامين شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والقليوبية، برعاية النقيب العام رجائي عطية.

وأوضح «الجمال» أن اختبارات المجموعة الأولى تجرى لمحامين شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة من الساعة 1 إلى الساعة 3 عصرا، ولمحامين جنوب القاهرة، وحلوان من الساعة 3 إلى الساعة 5.

وأكد أمين عام النقابة، إنه لا يسمح بدخول قاعة الاختبارات بعد الساعة الواحدة ظهرا، وأن المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني.