أخبار عاجلة

مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021 -
بحضور محافظ الجيزة.. 30 سيارة ومعدة لشفط المياه من شارع السودان (صور وفيديو) -
لاعب الأهلي السابق: جونيور أجايي يفسخ عقده مع الأحمر ويرحل بعد انتهاء الدوري (فيديو) -
«أم العروسة».. مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها (صور) -
الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021 -
حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل» -
موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021 -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«المحامين» تعلن مواعيد اختبارات الدورة الرابعة لمعهد محاماة القاهرة

Print
«المحامين» تعلن مواعيد اختبارات الدورة الرابعة لمعهد محاماة القاهرة «المحامين» تعلن مواعيد اختبارات الدورة الرابعة لمعهد محاماة القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، مقرر عام معهد المحاماة، عن مواعيد اختبارات ختام الدورة الرابعة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى، مؤكدا انها تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 1 أغسطس، لمحامين نقابات شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان»، ويوم الأربعاء لمحامين شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والقليوبية، برعاية النقيب العام رجائي عطية.

وأوضح «الجمال» أن اختبارات المجموعة الأولى تجرى لمحامين شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة من الساعة 1 إلى الساعة 3 عصرا، ولمحامين جنوب القاهرة، وحلوان من الساعة 3 إلى الساعة 5.

وأكد أمين عام النقابة، إنه لا يسمح بدخول قاعة الاختبارات بعد الساعة الواحدة ظهرا، وأن المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021

مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021

بحضور محافظ الجيزة.. 30 سيارة ومعدة لشفط المياه من شارع السودان (صور وفيديو)

بحضور محافظ الجيزة.. 30 سيارة ومعدة لشفط المياه من شارع السودان (صور وفيديو)

لاعب الأهلي السابق: جونيور أجايي يفسخ عقده مع الأحمر ويرحل بعد انتهاء الدوري (فيديو)

لاعب الأهلي السابق: جونيور أجايي يفسخ عقده مع الأحمر ويرحل بعد انتهاء الدوري (فيديو)

«أم العروسة».. مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها (صور)

«أم العروسة».. مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها (صور)