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مصرع 4 في حادث تصادم نقل ثقيل بملاكي جنوب البحر الأحمر

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مصرع 4 في حادث تصادم نقل ثقيل بملاكي جنوب البحر الأحمر مصرع 4 في حادث تصادم نقل ثقيل بملاكي جنوب البحر الأحمر

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لقي 4 أشخاص مصرعهم، مساء الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكى والأخرى نقل ثقيل بطريق برنيس - حماطة الساحلي جنوب البحر الأحمر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلهم لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.

تلقى الدكتور محمد غريب، مدير إسعاف البحر الأحمر، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق برنيس - حماطة جنوب مرسى علم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.
وتبين أن الحادث وقع بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ملاكى بالكيلو 10 طريق برنيس - حماطة جنوب مرسى علم، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص، جار التعرف على بياناتهم.

المصرى اليوم

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