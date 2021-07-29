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الشريف الإدريسي يغادر مستشفي أسوان الجامعي بعد تماثله للشفاء

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أعلن الدكتور اشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، خروج الشيخ الشريف الإدريسي، رئيس رابطة السادة الأدارسة بالعالم العربي والإسلامي، من المستشفي الجامعي اليوم الخميس وذلك بعد إجراء عملية جراحية بقسم العظام والتي أجراها الدكتور هشام الرفاعي رئيس قسم العظام وأستاذ الجراحة والفريق الطبي المعاون له بالفخذ الأيمن بعد إصابته بكسر إثر حادث تصادم بمركز دراو.

ووجه الادريسي شكره لإدارة الجامعة واطقم التمريض وجميع العاملين بالمستشفي الجامعي بأسوان لما قدمته إدارة المستشفي الجامعي باسوان من أوجه الرعاية الطبية له خلال فترة تلقيه العلاج بالمستشفي الجامعي.

وأضاف الدكتور أشرف معبدأنه زار الادريسي قبل خروجه فضيلة الشيخ محمد عبدالعزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والدكتور رمضان عبدالسميع وكيل وزارة الأوقاف باسوان الحالي والنائبة نيفين حمدي عضو مجلس النواب والنائب كامل مشيل عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس الوفد الكنائسي المرافق للزيارة.

المصرى اليوم

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