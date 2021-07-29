بالصور.. فوز جامعة القاهرة بـ14 جائزة في مهرجان إبداع 9 لشباب الجامعات

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افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور رئيس جامعة دمنهور، ونخبة من الأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين، حفل ختام مهرجان «إبداع 9» لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

وشهد حفل ختام المهرجان، افتتاح معرض للابتكارات العلمية، وأوبريت «الجائزة» بمشاركة الفنانة صفاء أبوالسعود، بالإضافة لمشاركة فرقتي الفنون الشعبية بجامعتي القاهرة وعين شمس، كما تضمن الحفل العديد من فقرات الغناء التي قدمها الطلاب والطالبات، وتكريم البطل سيف عيسى والبطلة هداية ملاك بطلي التايكوندو للاحتفال بهما بعد الأداء المميز في أولمبياد طوكيو وتحقيق ميداليتين برونزيتين.

وأعقب ختام مهرجان «إبداع 9» إعلان الجوائز حيث فازت جامعة القاهرة بـ14 جائزة في مختلف المجالات وهي: (سيناريو وحوار- القصة القصيرة- الرواية- شعر الفصحى- أفلام قصيرة متخصص- عروض مسرحية فردي متخصص- أشغال فنية متخصص- مراسل متخصص- نحت متخصص- عزف فردي- فنون شعبية- العزف الجماعي- الغناء الجماعي).

ورحب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالحاضرين تحت قبة الجامعة، مؤكدًا أهمية التعاون القائم بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة في ملف إبداع الجامعات والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية، قائلًا إن مهرجان إبداع له أهمية كبيرة في اكتشاف مهارات طلاب الجامعات في المجالات المتعددة.

وأكد الدكتور الخشت حرص جامعة القاهرة على اكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات، وتنمية وتعزيز مهارات طلابها وقدراتهم وإعدادهم ورعايتهم بما يؤهلهم للمشاركة والمنافسة في جميع المسابقات والفعاليات التي تنظمها الدولة المصرية في شتى القطاعات، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بأعداد كبيرة من الشباب المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات.

وقال الدكتور محمد الخشت إن جامعة القاهرة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فحسب، ولكنها تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم، لافتًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على إنشاء مسرح يحمل اسم «دولت أبيض» بالمدينة الجامعية وتجهيزه وفقًا لأحدث التقنيات العالمية ليكون منارة جديدة من منارات جامعة القاهرة تضيء من حولها من خلال العمل على اكتشاف المواهب والمبدعين تدعيمًا لرسالة الفن الراقي ودور المسرح في الارتقاء بالإنسان وجدانيًا وفكريًا.

وأكد الدكتور الخشت أن جامعة القاهرة تبذل جهودًا متواصلة في دعم الأنشطة الإبداعية للطلاب جعلت ساحتها خالية من أي فكر متطرف، ولم تترك فراغًا تنمو فيه أية أفكار لا تسعى لخدمة الوطن وبنائه، كما أن الفنون الراقية التي ترعاها جامعة القاهرة تتفاعل مع عقلية الشباب بما يمكنه من ترقية ذوقه وفكره، ليصبح قادرًا بوعي على مواجهة أي فكر متطرف والمساهمة بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.

جدير بالذكر أن مهرجان «إبداع 9» لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة شارك في فعالياته نحو 6500 طالب وطالبة من 145 جامعة ومعهدا عاليا وأكاديمية حكومية وخاصة، تنافسوا في 23 مجالًا علميًا وأدبيًا وثقافيًا وفنيًا.

بالصور..فوز جامعة القاهرة بـ 14 جائزة في مهرجان إبداع 9 لشباب الجامعات

بالصور..فوز جامعة القاهرة بـ 14 جائزة في مهرجان إبداع 9 لشباب الجامعات

بالصور..فوز جامعة القاهرة بـ 14 جائزة في مهرجان إبداع 9 لشباب الجامعات

بالصور..فوز جامعة القاهرة بـ 14 جائزة في مهرجان إبداع 9 لشباب الجامعات

بالصور..فوز جامعة القاهرة بـ 14 جائزة في مهرجان إبداع 9 لشباب الجامعات

بالصور..فوز جامعة القاهرة بـ 14 جائزة في مهرجان إبداع 9 لشباب الجامعات

بالصور..فوز جامعة القاهرة بـ 14 جائزة في مهرجان إبداع 9 لشباب الجامعات

بالصور..فوز جامعة القاهرة بـ 14 جائزة في مهرجان إبداع 9 لشباب الجامعات