وضع حجر أساس وحدات البيوجاز المولدة للطاقة بـ زراعة سوهاج

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وضع الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، حجر الأساس لتنفيذ وحدات «البيوجاز» المولدة للطاقة، وذلك بمزرعة كلية الزراعة بمقر الجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل.

وجرى وضع حجر الأساس بحضور الدكتور أحمد البرى المدير التنفيذى لمؤسسة الطاقة التابعة لوزارة البيئة، والدكتور محمد عبدالحفيظ عميد الكلية، والدكتور عبدالمنعم محمد عبدالرحمن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد حلمي مطاوع رئيس قسم المحاصيل، والدكتور عبدالعليم المنشاوي مدير الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بالمحافظة.

وقال رئيس جامعة سوهاج، إنه في إطار دعم الجامعة لخطة وزارة البيئة لمكافحة التلوث وتدوير المخلفات، سيتم تنفيذ وحدتين بيوجاز لاستخراج الوقود الحيوي كطاقة نظيفة داخل مزرعة الجامعة، وذلك يأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والتي تنفذها وزارتي البيئة والتضامن الإجتماعي بالتعاون مع مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالحفيظ عميد كلية الزراعة، أنه يتم إنشاء الوحدات بدعم من البنك الكويتي الوطني، حيث أن إنشاء تلك الوحدات كنموذج تعليمي بالمزارع النباتية والحيوانية للجامعة يساهم في تدريب طلاب كليات الزراعة والطب البيطري لإجراء الأبحاث العلمية في هذا المجال.

وأشار الدكتور عبدالحفيظ، إلى أن الغاز المنتج من تلك الوحدات تتعدد استخداماته سواء في تسخين المياه اللازمة لنظافة الأدوات والمعدات داخل المحلب الآلى، ويستخدم في أغراض الطهي والإنارة وتوليد الكهرباء، وأيضاً كسماد عالي الجودة يزيد من خصوبة الأرض وإنتاجية المحاصيل، منوها أن البيوجاز هو غاز آمن غير سام عديم اللون وله شغلة نظيفة زرقاء وينتج عن تخمر أي مواد عضوية.