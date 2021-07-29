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رفع 29 طن مخلفات في حملة نظافة بالقرنة غرب الأقصر

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رفع 29 طن مخلفات في حملة نظافة بالقرنة غرب الأقصر رفع 29 طن مخلفات في حملة نظافة بالقرنة غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على الاهتمام بمنظومة النظافة والتجميل لظهور المدن بالشكل الحضارى اللائق ، حيث واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة حملات النظافة تحت إشراف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة.

واسفرت حملة النظافة، عن رفع 29 طن مخلفات ونواتج تطهير الترع بقرية حاجر الضبعية والبعيرات والأقالتة.

شارك بالحملة كل من مصطفي جبريل، وحجازي النحاس نائبا رئيس المدينة، ورؤساء القري، ومدير النظافة، ومعدات الحملة الميكانيكية وسيتم تباعا باقى القرى القبلى والغربى قامولا والشيخ عامر والملاحة. وفى السياق نفسه، تم نقل كشافات الأعمدة بعد تعديلها وتركيبها بعيدا عن الترعة بالجهة المقابلة بطريق الكوم الاخضر بالبعيرات.

المصرى اليوم

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