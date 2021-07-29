رفع 29 طن مخلفات في حملة نظافة بالقرنة غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على الاهتمام بمنظومة النظافة والتجميل لظهور المدن بالشكل الحضارى اللائق ، حيث واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة حملات النظافة تحت إشراف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة.
واسفرت حملة النظافة، عن رفع 29 طن مخلفات ونواتج تطهير الترع بقرية حاجر الضبعية والبعيرات والأقالتة.
شارك بالحملة كل من مصطفي جبريل، وحجازي النحاس نائبا رئيس المدينة، ورؤساء القري، ومدير النظافة، ومعدات الحملة الميكانيكية وسيتم تباعا باقى القرى القبلى والغربى قامولا والشيخ عامر والملاحة. وفى السياق نفسه، تم نقل كشافات الأعمدة بعد تعديلها وتركيبها بعيدا عن الترعة بالجهة المقابلة بطريق الكوم الاخضر بالبعيرات.