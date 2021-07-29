العارف يحافظ على صدارته للأسبوع الثاني.. موسم الصيف السينمائي يزداد سخونة

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حالة من المنافسة القوية يشهدها الماراثون السينمائى، مع عرض عدد من الأفلام الجديدة خلال الأسبوع المقبل، بدءًا من فيلم «الإنس والنمس» الذى يعيد النجم محمد هنيدى للسينما بعد غياب، بمشاركة الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقى، وتقرر عرضه 4 أغسطس المقبل، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة، كريم حسن بشير، وهو عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدى دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده، ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

بوستر فيلم «الإنس والجنس»

وكذلك ينتظر عرض فيلم «موسى» بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، وصلاح عبدالله، إخراج بيتر ميمى، 11 أغسطس المقبل، والذى ينتمى لنوعية الخيال العلمى والأكشن.

وتستمر المنافسة بقوة بين أفلام الماراثون التى تعرض حاليًا وحققت الأفلام الخمسة الأسبوع الماضى 40 مليون جنيه و52 ألف جنيه.

وتصدر شباك التذاكر فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، أبرزهم محمد ممدوح، ليحافظ على صدارة شباك التذاكر منذ عيد الأضحى للأسبوع الثانى على التوالى. وهو تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، محققاً 21 مليونا و455 ألفا ليصل إجمالى إيراداته فى أسبوعين إلى 33 مليونا و844 ألف جنيه.

بوستر فيلم «مش أنا» - صورة أرشيفية

يليه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بإيرادات 10 ملايين و460 ألف جنيه، بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرون، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبد العزيز أكثر من شخصية، من بينها كاركتر الإعلامى الذى يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدى ليحقق إجمالى 29 مليونا و232 ألف جنيه فى 3 أسابيع.

ثم فيلم «مش أنا» محققاً 7 ملايين و997 ألف جنيه. وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

فيلم «مش أنا» يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق. ليحقق إجمالى 38 مليون جنيه و61 ألف جنيه فى 5 أسابيع.

بوستر فيلمه «موسى» - صورة أرشيفية

وجاء فى المركز الرابع فيلم «أحمد نوتردام» محققًا 106 آلاف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم، ليصل إجمالى إيراداته إلى 19 مليونا 309 آلاف جنيه فى 11 أسبوع عرض.

وجنى فيلم «ديدو» 32 ألف جنيه، بطولة النجم كريم فهمى، محمد ثروت، هدى المفتى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، وهو من تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح، ليحقق إجمالى 14 مليونا 302 ألف جنيه، فى 11 أسبوعا.

واضطر عدد كبير من دور العرض السينمائى لرفع فيلم «ماما حامل» من السينمات، بعد تراجع إيراداته بشكل كبير جدًا على مدار الأسبوع الماضى، بإجمالى 8106 جنيهات فقط، فى ثامن أسابيع عرضه، تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الأتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامى مغاورى، بدرية طلبة، وسارة عبدالرحمن، تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات، لا يريدان خوض تجربة الزواج، رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى، ووصل إجمالى إيراداته إلى 4 ملايين و377 ألف جنيه.