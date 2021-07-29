كريم فريد يكتب: أوركسترا الإنسان (قصيدة)

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الفَجر حين

قرر يشُق

بطن السما

طلِع النهار

اتنفِّس الصُبح ونَسَج

مُعظم خيوط النور على

كل المساحة المُمكنة مـ الأرض

كان العجوز كما كل يوم

نايم على جبين البلاط

وضلوعُه مُلَّه ومَرتَبَة

عايش على

سطح العمارة القايلة دايما للسقوط

بيشد عينُه بقوة من رَحِم النُعاس

بَعد النِزاع

فاق من الرقود

الله يعلم ما لَبِث

بس الأكيد

أثناء ما بيقاوم الزمن

كان عُمرُه عدَّى الخمسينات

يجى الصباح

يصنع على إيدُه الربابات كلها

يصنعها من أشياء بسيطة وبعدها

بشويش بينفُخ فيها من روحُه فـ يصبح شكلها

آلة موسيقية.. بيلعب بيها دور عازف قدير

دا لإنه جزء مهم فى أوركسترا الإنسان

يِحمِل على ضهرُه الأغانى يرُش بيها الصمت فوق صدر الرصيف

أول ما يبدأ غنوتُه

علشان يُثير الانتباه

الشارع المُجرم فى لحظة يصير أمان

بعد أمّا كان.. شاحب مُخيف

تخضَرّ روحُه وينتَشى

أول ما تُخرُج غنوتُه مـ الحلق يسمعها الجميع

أقدامُه طابعة علامة على جسم الشوارع والحوارى بالتساوى

مُظلِم.. وغاوى يمد نُوره ع الطريق نِبْراس

يحرق سيجارة اتنين كتير

يوصل لـ نُص العلبة أو أكتر

ويدفّى جسمه يحط رِجل من فوقها رِجل

يُنظُر إلى العالم

من أعلى جزء فى روحُه بـ استعلاء ويبكى

يصحى على صوت الصّوِيت

وخناق وضرب ولمَّة وكإن القيامة بتبتدى

قام انتفض من ع البلاط.. ورَمَـى عينيه

من ع السطوح للأرض تنقل لُه الحَدث

ظابط معاه قوّة وسلاح

عَمَّال بيتخانق ونازل سَبّ فـ السُكان

بعد أمّا أخبرهُم بإن البيت دا جايلُه قرار إزالة

زاد الصّوِيت واليأس خيِّم ع المكان

وِشّ العمارة اصفرّ فجأة الرُعب بان

حين حضرة الظابط أَمَر

البيت بقى كوم من تُراب

استقبل الصدمة بـ أسى.. وكإنها

كانت رصاصة طايشة طلعت بالغلط

رشَقِت فى قلبُه وعششّت

بعد أمّا كان

عايش على سطح العمارة من زمان دايمًا وحيد

دلوقتى عايش جوَّا أحضان الشوارع

ليل نهار شبعان وَنَس

الدوشة مزيكا بـ نَغم

ملهوش عدد

والناس كتير

والحُزن وسط الزحمة دى

شىء مختلف

يارب يا اللى رحمتك

زادِت وعدِّيت كل شىء

ضاقت على العبد الضعيف!

نزعوا القمر من ليلى وطفونى

نزعوا الهوا من صيفى خنقونى

نزعوا الحياء مـ الكلمة سبّونى

نزعوا الحياة من روحى وسابونى

كـ خيال مقاتة حتى ميخوفش طير

يارب يا اللى خلقتنى فى الدنيا دى لوحدى

وسايبنى عايش أنحنى شايل الهموم وحدى

أنقذنى من هذا الجحيم

ومن الحياة.. من غير وجع

يا رب متسيبنيش كدا.. خايف أموت وحدى

والخوف حرامى ابن كلب خسيس جبان

خلّانى بعد العُمر دا عايش مُهان

تنزل دموعه فـ قلبُه من غير اشتباك

ينام ويبدأ يوم جديد

الفجر فيه

قرر يشق

بطن السما

تْعِب النهار

اتنفِّس الصُبح اتخنق

مُعظم خيوط النور بَكِت

مع كل شىء فى الأرض

كان العجوز غير كل يوم

نايم فى أحضان التراب

ساب كل شىء من غير وداع

خلَّص رصيدُه من العذاب

والعَرض اهو بينشَع نشاز

دا لإن فى عازف من الأوركسترا

ترك الحياة.. وخدُوه غياب.