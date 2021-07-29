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على طريقة مارفل .. بيتر ميمي يكشف عن البوستر الرسمي لـ « المستضعفون»

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على طريقة مارفل .. بيتر ميمي يكشف عن البوستر الرسمي لـ « المستضعفون» على طريقة مارفل .. بيتر ميمي يكشف عن البوستر الرسمي لـ « المستضعفون»

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كشف المخرج بيتر ميمي عن تفاصيل، إخراجه لسلسة أفلام ومسلسلات جديدة، تحت اسم «المستضعفون»، من بينها فيلم «موسى»، ومن المقرر طرحه في السينما خلال شهر أغسطس المقبل.

ونشر ميمي مجموعة من الصور لشخصيات السلسلة، وعلق عليها كاتبا: «بسم الله نبدأ،سلسلة افلام ومسلسلات ستنتج الفترة القادمة داخل قضبان عالم مشترك، مع دمج الاحداث والشخصيات، مهندس الميكاترونيكس يحيى صالح الخياط والهاكر يوسف الهرم ودليلة والطيار السعودى فيصل في مقابلة الشخص الاخطر والاعنف والخارق لطبيعة البشر … دكتور يونس».

وكان بيتر قد كشف عن هذا العمل في لقائه في برنامج «معكم منى الشاذلي»، وكتب عنه أيضا عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «فى تلك الليلة توقف الزمن وبدأ كل شئ في الانحراف عن مساره وخرج من اعماق قلبهم شخص اخر»، قريبا حلم جديد.. سلسلة أفلام ومسلسلات تقع في عالم مشترك، مع دمج الاحداث والشخصيات«.

وينتظر بيتر ميمي طرح فيلمه الجديد «موسى»، التي تدور أحداثه في إطار خيالي حول شاب يقوم بإختراع روبوت مما يقلب الأحداث رأسًا على عقب.

يشارك في بطولة الفيلم، كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي، وأحمد حاتم، في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

المصرى اليوم

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