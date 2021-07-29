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البحث عن جثمان طفل غريق بمصيف مطوبس وإنقاذ آخر

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يشهد مصيف اليوم الواحد المغلق بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ ،أعمال البحث عن جثمان الطفل يوسف جمعة النمراوي 10 سنوات ،والذي غرق في مياه البحر المتوسط بمصيف مطوبس المغلق، وتم إنقاذ ابن عمه محمد فتحي النمراوي 9 سنوات ،مقيمين بقرية شوغي التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم ،وتم نقله لمستشفى دمنهور، لتلقي العلاج اللازم، وحالته الآن مستقرة، والطفلان كانا مرافقين لعائلتيهما قادمين من سيدي سالم فجراً متسللين لقضاء عدد من الساعات بالمصيف المغلق.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،الأجهزة المعنية بالبحث عن جثمان الطفل الغريق، والتواصل المستمر من جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس ،مقدماً الشكر للأهالي والصيادين على التعاون في أعمال البحث عن الطفل الغريق.

وأهاب محافظ كفر الشيخ بأهالي المحافظة بعدم التوجه لمصيف اليوم الواحد بمطوبس لأنه مغلق، وتم وضع ردم، وتخصيص حرس لمنع دخول السيارات.

يذكر أن مصيف بلطيم يتوفر به كل الإمكانيات وكافة الخدمات للمواطنين، والمصيف مفتوح للجميع دون مقابل ،وبه شركة متخصصة للإنقاذ، لحماية أرواح المصطافين من كافة محافظات الجمهورية ،مما كان له الأثر الطيب في عدم وقوع أي حالات غرق في شواطئ المصيف الستة، أما مصيف اليوم الواحد بمطوبس المغلق، تم وضع ردم وحفر سرداب لمنع دخول المواطنين ،إضافة لوضع لافتات تحذر من دخولهم لوجود دوامات مائية لحين تجهيز المصيف لاستقبالهم ،حفاظا على حياتهم.

بمطوبس
بمطوبس

المصرى اليوم

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