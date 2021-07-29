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أعضاء بالكونجرس يطالبون "بايدن" بعدم السماح للرئيس الإيراني بدخول أمريكا

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أعضاء بالكونجرس يطالبون "بايدن" بعدم السماح للرئيس الإيراني المنتخب بدخول أمريكا أعضاء بالكونجرس يطالبون "بايدن" بعدم السماح للرئيس الإيراني بدخول أمريكا
بيّنوا في رسالة أن سجله حافل بانتهاكات حقوق الإنسان

أعضاء بالكونجرس يطالبون

طالب عددٌ من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس جو بايدن، بعدم السماح للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بدخول الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك سبتمبر المقبل، بحسب ما ذكرت "الحرة" اليوم (الخميس).

وبيّن الأعضاء في رسالة مشتركة، نشرها عضو الكونجرس توم كوتون على موقعه الرسمي، أن لدى "رئيسي" سجلاً حافلاً وطويل الأمد لانتهاك حقوق الإنسان.

وأوضحوا أنه في عام 1988، وخلال فترة توليه منصب نائب المدعي العام في طهران، عمل "رئيسي" في لجنة الموت المكونة من أربعة أعضاء، وأشرفت على قتل أكثر من خمسة آلاف سجين، بمن فيهم نساء وأطفال.

ودعا "بايدن" إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة على "رئيسي" من قِبل السلطات الأمريكية.

ولفت الأعضاء إلى أن السماح لـ"رئيسي" بدخول الولايات المتحدة قد يعرض أمن البلاد للخطر، نظرًا لاحتمال وجود عملاء للمخابرات الإيرانية ضمن الوفد القادم.الرئيس الأمريكي جو بايدن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بايدن إيران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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