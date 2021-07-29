الكشف الطبي على 600 مريض بقرية سنهور المدينه بدسوق ضمن مبادرة الرئيس

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شهد مركز شباب قرية سنهور المدينة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اجراء الكشف الطبي على 600 مريض، بالمبادرة الرئاسية «نور الحياة» والتي استقبلت المواطنين من كبار السن وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار بالمجان، ،بتقديم خدمات الفحوصات الطبية، وصرف العلاج ،وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تحت إشراف صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ،محافظة كفر الشيخ.

وأكد المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أهمية المبادرة التي تعتبر رسالة أمل للمواطنين الذين يعانون من مشكلات مرضية في الإبصار، وتستهدف المبادرة علاج أمراض العيون بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض حيث تستهدف المبادرة المسح الطبى للأفراد الأكثر احتياجاً من كبار السن وتلاميذ المدارس بالتشخيص والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج الدوائى أو الجراحى للمرضى بالمجان.

وقال محمد مطاوع، منسق صندوق تحيا مصر، ان المبادرة الرئاسية «نور حياه» تنقسم إلى شقين فيتم في الشق الأول إجراء الفحوصات والكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان لحالات كبار السن من الأفراد الأكثر احتياجا والتى تم إطلاقها اليوم الخميس للحالات المسجلة بالجمعيات الأهلية والخيرية منها «صندوق تحيا مصر، الجمعيات، ومجلس مدينة دسوق» ومن خلال بطاقة الرقم القومى ورقم الموبايل، على أن تجرى الفحوصات الطبية لحالات كبار السن من الأكثر احتياجاً على مدار يومين «الخميس والجمعة» بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأضافت، أن الشق الثاني من المبادرة الرئاسية «نور حياة» يتضمن إجراء الفحوصات والكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان والنظارات، مناشداً المواطنين التوجه للمركز شباب قرية سنهور المدينة غداً الجمعة ،للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المبادرة.