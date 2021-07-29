رئيس الوزراء ينيب وزير الاتصالات لحضور المؤتمر العالمي للإفتاء

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أناب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لحضور فعاليات المؤتمر العالمي للإفتاء، نيابةً عنه، حيث سيلقي كلمة رئيس الوزراء في افتتاح فعاليات مؤتمر دار الإفتاء العالمي الذي ينعقد في 2 و3 أغسطس المقبل برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون».

ويشهد المؤتمر عدة جلسات على مدار يومين، يشارك فيها كبار رجال الدولة وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين، حيث تشهد الجلسة الافتتاحية مشاركة كلٍّ من المستشار عمر مروان وزير العدل، ويلقي كلمة هامة في بداية الجلسة، وكذلك تشمل الجلسة كلمات لكل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، وكذلك كلمة الشيخ عبدالكريم الخصاونة مفتي المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور عبدالرحمن الزيد الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، وسعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني بالعراق، والدكتور نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، إلى جانب كلمة الشيخ مصطفى سيريتش المفتي الأسبق لدولة البوسنة والهرسك ورئيس العلماء في إقليم البلقان، فضلًا عن تشريف المؤتمر قامات كبيرة أخرى.

ويناقش المشاركون قضية المؤتمر وفق 4 محاور رئيسية جميعها ترسخ لفكرة الاتفاق على آليات التعاون بين دُور وهيئات الإفتاء في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة والمشاركة في معالجة تحديات التطور التقني والدخول بالمؤسسات الإفتائية إلى عصر الرقمنة عبر دعم التحول الرقمي.

ويبدأ مطار القاهرة الدولي في استقبال الوفود المشاركة من 85 دولة، بينهم مجموعة من ممثلي الهيئات الإفتائية والمراكز الإسلامية بالعالم بدءًا من غد الجمعة، كما يتوالى وصول الوفود خلال اليومين المتتاليين للمشاركة في فعاليات المؤتمر.