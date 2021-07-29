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البرلمان اللبناني مستعد لرفع الحصانة عن أعضائه لإجراء استجوابات حول انفجار بيروت

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البرلمان اللبناني مستعد لرفع الحصانة عن أعضائه لإجراء استجوابات حول انفجار بيروت البرلمان اللبناني مستعد لرفع الحصانة عن أعضائه لإجراء استجوابات حول انفجار بيروت
"بري" لم يحدد الموعد أو كيفية تنفيذ الإجراء

البرلمان اللبناني مستعد لرفع الحصانة عن أعضائه لإجراء استجوابات حول انفجار بيروت

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (الخميس)، استعداد المجلس لرفع الحصانة عن أعضائه؛ للسماح بإجراء الاستجوابات ذات الصلة بالانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت العام الماضي.

وذكر "بري" في بيان بعد اجتماع مع وفد من تيار المستقبل، أن أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يحدد "بري" موعدًا لرفع الحصانة ولا كيفية رفعها.

وأودى الانفجار الهائل الذي وقع في أغسطس (آب) الماضي، بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف ودمر قطاعات كبيرة من المدينة، لكن رغم مرور عام تقريبًا، لم يُستجوب أي مسؤول كبير فيما يتعلق بالكارثة مما أثار غضب كثير من اللبنانيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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