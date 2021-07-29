القضاة : 90% نسبة الإصابة بكورونا بين النزلاء الجدد في السجون

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جى بي سي نيوز :- قال مدير إدارة الإصلاح والتاهيل في مديرية الأمن العام العميد عمار القضاة، إن النزلاء الجدد الذين يدخلون السجون تصل نسبة إصابتهم بفيروس كورونا إلى 90%.

وأضاف: إن هذه الأمر يتطلب من الإدارة وعيا وإجراءات مشددة من حيث استقبال وعزل النزلاء ، وفق المملكة .

وبين القضاة أن نسبة الإصابات لم تتجاوز 1.5% داخل مراكز الإصلاح على الرغم من أنها مغلقة.

وأوضح أن عدد النزلاء في مراكز الإصلاح بمختلف محافظات الأردن تجاوز 17 ألف نزيل في حين أن الطاقة الاستعابية في السجون تبلغ 13288 نزيلا.

وأشار إلى أن نحو 37% من نزلاء المراكز اعتادوا تكرار الجرائم وعادوا للسجون، مبينا أن الاكتظاظ في المراكز يصل أحيانا إلى 130% من الطاقة الاستعابية.