أخبار عاجلة

حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل» -
موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021 -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
املأ ما هو فارغ..!! -
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر -
مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021 -
ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

القضاة : 90% نسبة الإصابة بكورونا بين النزلاء الجدد في السجون

Print
القضاة : 90% نسبة الإصابة بكورونا بين النزلاء الجدد في السجون القضاة : 90% نسبة الإصابة بكورونا بين النزلاء الجدد في السجون

جى بي سي نيوز :- قال مدير إدارة الإصلاح والتاهيل في مديرية الأمن العام العميد عمار القضاة، إن النزلاء الجدد الذين يدخلون السجون تصل نسبة إصابتهم بفيروس كورونا إلى 90%.

وأضاف: إن هذه الأمر يتطلب من الإدارة وعيا وإجراءات مشددة من حيث استقبال وعزل النزلاء ، وفق المملكة .

وبين القضاة أن نسبة الإصابات لم تتجاوز 1.5% داخل مراكز الإصلاح على الرغم من أنها مغلقة.

وأوضح أن عدد النزلاء في مراكز الإصلاح بمختلف محافظات الأردن تجاوز 17 ألف نزيل في حين أن الطاقة الاستعابية في السجون تبلغ 13288 نزيلا.

وأشار إلى أن نحو 37% من نزلاء المراكز اعتادوا تكرار الجرائم وعادوا للسجون، مبينا أن الاكتظاظ في المراكز يصل أحيانا إلى 130% من الطاقة الاستعابية.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
حقك تعرف: تعيين نجل سمير الرفاعي ملحقا في السفارة الأردنيّة في باريس غير صحيح

حقك تعرف: تعيين نجل سمير الرفاعي ملحقا في السفارة الأردنيّة في باريس غير صحيح

سعد الحريري عن انفجار عكار: طفح الكيل!

سعد الحريري عن انفجار عكار: طفح الكيل!

مقتل 20 شخصا على الأقل في انفجار شمالي لبنان

مقتل 20 شخصا على الأقل في انفجار شمالي لبنان

خريجو الاعلام يدشنون هاشتاق "خريجو الاعلام أحق بتدريس التربية الاعلامية"

خريجو الاعلام يدشنون هاشتاق "خريجو الاعلام أحق بتدريس التربية الاعلامية"