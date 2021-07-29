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وصلت بعثة المنتخب الأوليمبى اليوم الخميس القرية الأوليمبية بطوكيو إستعدادا لمواجهة البرازيل السبت فى ربع نهائى منافسات كرة القدم وحرص بعض نجوم منتخب اليد يتقدمهم النجم العالمى أحمد الأحمر على إستقبال بعثة المنتخب الأوليمبى والترحيب بهم قبل مواجهة السامبا البرازيلى .

كما حر لجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب ولاعبو المنتخب على مصافحة نجوم منتخب اليد والشد من أزرهم بعد العروض والنتائج الجيدة التى حققها فراعنة اليد وأخرها الفوز على اليابان 33-27 وتقام مباراة المنتخب مع السويد فى الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت القاهرة.

وأسفرت قرعة منتخب اليد عن تواجد منتخب مصر لكرة اليد في المجموعة التي تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين. ووفقًا لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.ونجح منتخب مصر في التواجد بين الـ8 الكبار خلال منافسات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في مصر.

وكان منتخب الفراعنة لكرة القدم قد هزم أستراليا 2-0 بأقدام أحمد ياسر ريان وعمار حمدي؛ ليتأهل إلى ربع النهائي رفقة المنتخب الإسباني متصدر المجموعة.

ويأمل منتخب مصر في عبور عقبة راقصي السامبا لبلوغ نصف النهائي حتى يعادل أو يكسر أفضل مركز حققه أبناء النيل وهو المركز الرابع بالأولمبياد، الذي تحقق في دورتين سابقتين: 1928 بأمستردام و1964 بطوكيو.

وتمتلك مصر حاليًا ميداليتين برونزيتين من نصيب نجمي منتخب التايكوندو هداية ملاك في وزن تحت 67 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كجم.

المنتخب الاوليمبى يستقبل فراعنة اليد فى القرية الاوليمبية بطوكيو

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها: 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 التي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

المنتخب الاوليمبى يستقبل فراعنة اليد فى القرية الاوليمبية بطوكيو

المنتخب الاوليمبى يستقبل فراعنة اليد فى القرية الاوليمبية بطوكيو