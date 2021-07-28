«الأمن والأمان في الأوطان».. محاضرة بثقافة الأقصر

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تواصل وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان «الأمن والأمان في الأوطان» تحدث حسب الله أحمد عن تعريف الوطن وحب الوطن، وذكر الأوطان في القرآن الكريم، ودور الأمن والأمان في استقرارها، كما أقيم بنادي أدب الأقصر الاجتماع الأسبوعي بحضور رئيس نادي الأدب الشاعر يحيى سمير، وتضمن الاجتماع أمسية شعرية للشعراء سعيدة الغريب، نورهان خالد، مصطفى صبحي، يحيى سمير.

نفذت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر باستخدام القلم الرصاص نفذها أحمد أمين، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة حكي بعنوان «التوسل»، إلى جانب عقد محاضرة بعنوان «أسباب ثورة ٢٣يوليو» تناول بهلول مصطفى أسباب الثورة التي تعد من أهم الثورات في التاريخ الحديث، ومقومات نجاحها ونتائجها، ونظم قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي قدمه مقبول بدوي تضمن أسئلة ثقافية متنوعة، بينما عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان «الطفل الفوضوي وكيفية التعامل معه» تحدث بدوي عبدالعظيم عن أن الفوضى سلوك مكتسب ومتعلم، وأهم سمات ومواصفات الطفل الفوضوي، وأسباب الفوضى، وطرق علاجها، كما أقام قصر ثقافة إسنا أمسية شعرية للشاعر ناصر الدسوقي، بجانب تنفيذ قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر جمال أحمد، وأقيم بقصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية قدمتها سلوى جودة بعنوان «على ماذا التكبر والغرور» للشاعر علاء خلف.