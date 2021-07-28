«قصور الثقافة» تستعد لإطلاق فعاليات «صيف جمصة ورأس البر ودمياط الجديدة وبلطيم»

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تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، لإطلاق الفعاليات الفنية لـ«صيف جمصة، رأس البر، دمياط الجديدة، بلطيم» خلال شهر أغسطس المقبل، والتي تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة أحمد الشافعى، بهدف تقديم جرعة فنية مكثفة للجماهير وتعريفهم بالثقافات الفنية المختلفة، وذلك بفرع ثقافة دمياط بإقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة أمل عبدالله، بمشاركة مجموعة من فرق الفنون الشعبية والموسيقى والغناء بالهيئة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والتي تستهدف تقديم خدمات ثقافية وفنية خلال فصل الصيف، خاصة المصطافين بالمدن الساحيلية.

وتبدأ الفعاليات يوم 1 أغسطس المقبل وتستمر طوال الشهر، وتشارك فيها فرق «الحرية، والمنيا، وبورسعيد، وأسيوط، والشرقية، والفيوم، وملوى، وسوهاج، وأسوان، والوادى الجديد، والإسماعيلية، والعريش، وقنا» للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفرقة التنورة التراثية.