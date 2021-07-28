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روبي تستعد لطرح أحدث أغانيها «أمك و أبوك » الأثنين المقبل ()

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روبي تستعد لطرح أحدث أغانيها «أمك و أبوك » الأثنين المقبل (فيديو) روبي تستعد لطرح أحدث أغانيها «أمك و أبوك » الأثنين المقبل ()

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أعلنت الفنانة روبي، عن طرح أغنيتها الجديدة «أمك وأبوك» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس.

وروجت روبي للأغنية وطرحت البرومو، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة :«استنوا اغنيتى الجديده ..أمك وأبوك كامله على قناتي على اليوتيوب.. يوم الاثنين الجاى ٢ أغسطس».


وكانت تعاقدت الفنانة روبي مع المنتج محمد رشيدي على ميني ألبوم جديد بعنوان «على سهوة»، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث يضم الألبوم 5 أغنيات.

وتتعاون روبي خلال الألبوم مع عدد من أهم صناع الأغنية بالوطن العربي، من الشعراء: مصطفى حسن وصابر كمال، والملحنين بلال سرور ومحمد حمزة ومحمد يحيى، والموزعين أحمد عادل وأمين نبيل وهاني يعقوب وأحمد إبراهيم.


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