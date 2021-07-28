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«حماية المستهلك» يُخصص خطًا ساخنًا لتلقي شكاوى العروض الوهمية بالأوكازيون الصيفي

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«حماية المستهلك» يُخصص خطًا ساخنًا لتلقي شكاوى العروض الوهمية بالأوكازيون الصيفي «حماية المستهلك» يُخصص خطًا ساخنًا لتلقي شكاوى العروض الوهمية بالأوكازيون الصيفي

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أعلن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بدء موسم التخفيضات الصيفية بداية من الإثنين الموافق 2/8/2021 ويستمر لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، وذلك بعد إصدار الدكتور على المصيلحي وزير والتجارة الداخلية قرارا وزاريا ببدأ فترةالتخفيضات الصيفية.

وقال حسام الدين في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن أعضاء إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز الحاملين لصفة الضبطية القضائية سيقومون بالمرور على المحلات للتأكد من جدية التخفيضات المعلنةوإعلان المحلات المشاركة في الأوكازيون عن السلع المعروضة قبل وبعد التخفيض والإلتزام بنسبه الخصم المعلنة وحصول هذه المحلات على موافقة مسبقه من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم

وأضاف أن المرصد الإعلامي لدى الجهاز سيقوم برصد صفحات الشركات المشاركة في الأوكازيون الصيفي على السوشيال ميديا للتأكد من جدية التخفيضات، وفى حالة التلاعب في نسبة التخفيضات أو الإعلان عن تخفيضات وهمية يتم توقيع غرامة مالية قد تصل إلى 2 مليون جنيه بإعتبارها تقع ضمن الإعلانات المضللة مطالبا المواطنين الشراء من الأماكن المرخصة حفاظا على حقوقهم أثناء الشراء، تفعيل سياسة والأسترجاع وفقا للقانون والابتعاد عن المواقع مجهولة المصدر، خاصة خلال عمليات الشراء «أون لاين».

وحذّر أيمن حسام الدين، التجار من التلاعب في المنتجات أو تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار على غير الحقيقية خلال فترة الأوكازيون وأن إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز ستقوم بتحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018،و سيقوم الجهاز بتلقي شكاوى المستهلكين ضد أي مخالفات في الأسواق من خلال الخط الساخن 19588 من خلال أي خط أرضي، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، الصفحة الرسمية للجهاز على الفيس بوك أو من خلال الواتس اب على الرقم 01577779999.

المصرى اليوم

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