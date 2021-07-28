«الصحة العالمية» تٌكرم «المغازي» على جهوده في مكافحة التدخين بمصر (صور)

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كرمت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، باعتباره أحد أبرز محاربي ظاهرة التدخين في مصر، ولجهوده الواسعة في هذا المجال على مدار سنوات، وسلمته درعا للتكريم نيابة عن المدير العام للمنظمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، بمناسبة إطلاق تقرير رصد مشاهد التدخين في الدراما المصرية خلال شهر رمضان ٢٠٢١، بحضور ممثلي المنظمة والنقاد وصناع الدراما وأساتذة الأمراض الصدرية والصحة العامة وخبراء الاعلام.

وفي كل عام، تقوم منظمة الصحة العالمية بتقدير وتكريم أفراد أو منظمات في كل إقليم من أقاليم منظمة الصحة العالمية الست، لإنجازاتهم في مجال مكافحة التبغ، يأخذ هذا الاعتراف شكل جائزة التقدير الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية وجوائز اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، وكان من المفترض إقامة حفل لتسليم الجائزة بواسطة مدير المنظمة، ولكن بسبب جائحة كورونا تم إلغاء الاحتفالية، ولذا قامت ممثل المنظمة في مصر بتسليم درع التهنئة لرئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن.

بدوره، أعرب الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، عن سعادته البالغة بالفوز بتلك الجائزة، مشيرا أنه مستمر في أداء رسالته لخفض نسب التدخين في مصر ورصد محاولات شركات التبغ لاستقطاب الشباب والأطفال، من خلال استخداث اساليب جديدة وأشكال غير نمطية للتدخين، والاستعانة بوسائل الاعلام غير التلقليدية في ظل حظر القانون الإعلان بكافة الأشكال عن جميع منتجات التبع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشدد المغازي على استمراره في معركته ضد انتشار التبغ في مصر، وسعيه الدائم إلى تطبيق نصوص مكافحة التدخين، وزيادة الضرائب عليها ومنع استخدامها في الأماكن العامة، وإلزام الشركات بوضع التحذيرات الصحية المصورة بشأنها.

وانغمس المغازي في معاركه ضد التدخين منذ عمله بمستشفى الأمراض الصدرية بالعباسية عام 1981، وانضمامه لعضوية الجمعية المصرية لمكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، ثم توليه مسؤوليتها عام 2013 ليقوم بعدد من الإجراءات والشراكات المهمة مع منظمة الصحة العالمية والحكومة المصرية.

«الصحة العالمية» تٌكرم «المغازي» على جهوده في مكافحة التدخين في مصر