«الري»: الفيضان الآن أعلى من المتوسط.. وارتفاع مناسيب المياه في النيل

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قال المهندس رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تحدد خلال شهري أغسطس وسبتمبر حجم الفيضان، موضحًا أن الفيضان إما أن يكون متوسطًا أو فوق المتوسط أو عاليًا.

وأضاف عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تتعامل مع كل فيضان حسب حجمه من خلال التصنيف، لافتًا إلى أن مؤشرات الفيضان تبدأ منتصف شهر يوليو.

وذكر أن الفيضان الآن أعلى من المتوسط، مضيفًا أن الوزارة تتابعه بشكل دائم ومستمر للتعامل مع كمية مياه الناتجة عن الفيضان، واتخاذ مجموعة من الاستعدادات والإجراءات للتعامل معها.

وأشار وكيل وزارة الري إلى أن مركز التنبؤ بالأمطار والفيضانات يحلل كمية الأمطار الساقطة على الهضبة الإثيوبية وفقًا لصور الأقمار الصناعية، ويتتبع المياه من المنابع حتى الوصول إلى بحيرة السد العالي.

ولفت إلى أن المركز يضم مهندسين متخصصين في تحليل صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية للتعامل مع الفيضانات، مؤكدًا أن كل مقاييس النيل تشهد ارتفاعًا متزايدًا في مناسيب المياه.