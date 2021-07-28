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ميقاتي: انهيار لبنان الكامل سيكون قنبلة صادمة للشرق الأوسط بأكمله

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ميقاتي: انهيار لبنان الكامل سيكون قنبلة صادمة للشرق الأوسط بأكمله ميقاتي: انهيار لبنان الكامل سيكون قنبلة صادمة للشرق الأوسط بأكمله

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حذر رئيس اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي من تداعيات انهيار البلاد، معتبرا أن «انهيار لبنان الكامل سيكون قنبلة تصدم الشرق الأوسط بأكمله».

وقال ميقاتي في تصريح لوكالة «بلومبرج» الأمريكية: «لن أستطيع إخماد الحريق على المستوى الاقتصادي، لكنني سأمنع انتشاره وآمل فعل ذلك في أول 100 يوم في المنصب».

وحذر من «تداعيات الانهيار الكامل للبنان»، قائلا: «إذا وصل لبنان إلى انهيار كامل، فإن ذلك سيكون قنبلة تصدم الشرق الأوسط بأكمله».

وأشار إلى أنه «يحظى بالدعم الدولي اللازم من جانب الاتحاد الأوروبي لا سيما فرنسا»، مضيفا: «أنا واثق من أن الولايات المتحدة ستكون منفتحة لتقديم الدعم أيضا».

ورأى أنه «يتعين على وزير المالية العتيد أن يكون قادرا على التواصل مع صندوق النقد الدولي والشركاء المحتملين في الخارج والتعامل مع المصرف المركزي».

وأعرب عن «نيته للاضطلاع بدور رئيسي على مستوى صناعة القرارات المالية انطلاقًا من خبرته في عالم المال والأعمال»، مضيفا: «سأبدي رأيي بكل القرارات المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية».

وفيما يتعلق بقرار التخلف عن سداد إصدارات «اليوروبوندز» وعدم دفع المستحقات (يقدر حجم جميع إصدارات الدولة اللبنانية من هذه السندات بـ 31.1 مليار دولار)، أشار ميقاتي إلى أنه كان «ليتفاوض مع الدائنين لإعادة جدولة الدين وإعادة تمويله، بدلًا من التخلف عن السداد».

واعتبر أن «قرار التخلف عن سداد اليوروبوندز كان مضرًّا بالبلاد».

وأعرب عن «أمله في تشكيل حكومة في المستقبل القريب»، مشيرا إلى أنه «لمس قبولًا من الرئيس ميشال عون لمقترحاته بشأن التشكيلة الحكومية».

المصرى اليوم

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