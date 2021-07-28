أخبار عاجلة

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك» -
إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
متحدث «طالبان»: الحركة ترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي -
محافظ أسوان يوجه بالتدخل السريع لحماية سيدة بلا مأوى -
وزير الرياضة: مصر جاهزة لتقديم ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة

Print
الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة

الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة

أعلنت الصحة عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الاصابة، وذلك وفقاً للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، وأن الحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.

وأبانت الصحة أن هذه الخطوة تأتي تواصلاً لجهودها لمنع العدوى، وحماية ً للمجتمع من مضاعفات الفيروس، لافتةً أن الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له.

وأهابت بالجميع المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال ‫تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة

دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة

كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين

كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين

لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب

فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب