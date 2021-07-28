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نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات القوافل الطبية في الصف (صور)

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نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات القوافل الطبية في الصف (صور) نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات القوافل الطبية في الصف (صور)

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نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع جامعة حلوان قوافل طبية وتنموية بمركز ومدينة الصف في إطار مبادرة حياة كريمة.

وفي ذلك الإطار تفقدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة لفعاليات القوافل والتي بدءت بمتابعة توافد المواطنين وانتظام تقديم الخدمات والرعاية الطبية للقافلة.

وتفقدت مستوى الخدمة المقدمة بالعيادات الطبيه باختلاف تخصصاتها بالاضافه إلى حضور ندوة عن المشاركة المجتمعية للشباب في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وواجبهم تجاه وطنهم في نشر الفكر الصحيح إلى جانب مساندة مشروعات الدولة والتوعية بالمشروعات القومية للدولة ومدى أهمية المشروعات في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

كما حضرت الاختبارات التي تمت لمحو الأمية والتي تم اجراءها لحوالى 50 متقدم كمرحلة أولى على ان يتم استكمال فتح فصول لمحو الأمية بقرى مبادرة حياه كريمة بالتعاون مع جامعة حلوان.

كما التقت بمجموعات الطلاب المشاركين بشكل تطوعى لتنظيم القوافل الطبية والتنموية التي تم تنفيذها على مدار اليوم للتسهيل على المواطنين.

المصرى اليوم

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