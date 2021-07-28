صحيفة كويتية: انتهاء إقامة 250 ألف وافد بسبب وجودهم خارج البلاد

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كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «الراي» الكويتية أن عدد المقيمين العالقين بالخارج ولديهم إقامات سارية يصل إلى نحو 280 ألف وافد، غالبيتهم من الجاليتين العربية والآسيوية.

وأوضحت المصادر أن عدد الإقامات التي سقطت منذ بداية العام الماضي بلغت نحو 250 ألفا لمقيمين، بسبب وجودهم خارج البلاد وعدم قيام كفلائهم أو أصحاب العمل بتجديدها لهم، فضلاً عن مغادرة الآلاف للكويت بسبب الظروف التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا.

وأشارت المصادر إلى أن «توقعات الجهات المعنية تشير إلى أن نسبة غير كبيرة ستتمكن من العودة إلى الكويت مع فتح المطار أمام الوافدين اعتباراً من أول أغسطس، بسبب الاشتراطات الصحية المشددة التي سيتم تطبيقها، وخصوصاً شرط التحصين»، مبينة أنه «إضافة إلى عدم تلقي كثير من الوافدين للقاح المعتمد في دولهم، فإن بعض الدول لم يعتمد طريقة التوثيق الإلكتروني (باركود) التي اشترطتها الكويت للتأكد من سلامة شهادة التطعيم».

على صعيد متصل، أكدت المصادر أن «جميع تأشيرات الزيارة السياحية والعائلية والتجارية، سواء المسبقة أو التي تصدر لبعض الجنسيات في المطار، مازالت موقوفة حالياً ويشترط الحصول عليها عبر استثناء من اللجنة العليا لطوارئ كورونا»، مبينة أن «التأشيرات التي تصدر في الوقت الحالي تخص فقط تأشيرات العمالة المنزلية».