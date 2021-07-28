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بعد 15 عاماً.. فرصة أمل قد تُخرج "التركي" من السجن وابنه ينشر تفاصيلها

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بعد 15 عاماً.. فرصة أمل قد تُخرج "التركي" من السجن وابنه ينشر تفاصيلها بعد 15 عاماً.. فرصة أمل قد تُخرج "التركي" من السجن وابنه ينشر تفاصيلها
ظهر في تسجيل صوتي يدعو للقيادة الرشيدة على حرصها ومتابعة قضيته

بعد 15 عاماً.. فرصة أمل قد تُخرج

كشف تركي بن حميدان التركي، نجل السجين السعودي في السجون الأمريكية، عن فرصة أمل قادمة تتمثل في خروج والده من السجن الثلاثاء القادم.

وتفصيلاً، قال "تركي" عبر حسابه في مرقع التواصل الاجتماعي: "بعد ١٥ عاماً من السجن يتجدد الأمل بالفرج في جلسة الإفراج المشروط القادمة لوالدي حميدان التركي، والمقرر أن تعقد يوم الثلاثاء ٣ أغسطس.. دعواتكم".

فيما نشر "تركي" تسجيلاً صوتياً لوالده يحمد الله ويشكر من خلاله القيادة الرشيدة على حرصها واهتمامها -وفقها الله- في متابعة قضيته؛ ويطلب من الجميع الدعاء له في جلسته المقبلة يوم الثلاثاء المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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