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استشاري: التحويل المصغر الأقوى في علاج السكر

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استشاري: التحويل المصغر الأقوى في علاج السكر استشاري: التحويل المصغر الأقوى في علاج السكر

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قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة بجامعة عين شمس، إن بعض مصابي السمنة من الشباب قد يصابون بمرض السكر بشكل فجائي، ويتناولون جرعات عالية من الأنسولين، وعند اجراء عمليات جراحة السمنة يزول مرض السكر.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن عملية تحويل المصغر للمعدة هي الأقوى في خفض الوزن، وعلاج السكر، وعند اجرائها لا يعود السكر أو مرض السمنة مرة أخرى بإذن الله.

ولفت إلى أن نسبة علاج السكر من النوع الثاني، عند اجراء عملية التحويل المصغر نتيجته مضمونة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن نسبة أنتشار النوع الثاني من السكر تصل لـ90%.

المصرى اليوم

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