وزارة الدفاع الإسرائيلية تبدأ تحقيقا في مكاتب شركة NSO لبرمجيات التجسس

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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن ممثلين عن عدد من الهيئات حضروا إلى مقر شركة NSO الإلكترونية، للتحقيق في الادعاءات حول استخدام برنامجها "بيغاسوس" في التجسس على شخصيات دولية.

ووفقا لتغريدة لوزارة الدفاع الإسرائيلية على "تويتر" "وصل ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والأمنية في إسرائيل إلى شركة NSO لفحص التقارير والادعاءات التي أثيرت حولها".

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن فريق التفتيش يضم ممثلين عن وزارة الدفاع والأمن الوطني والموساد. وسيحقق الفريق فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت تصريح التصدير الدفاعي الصادر من قسم مراقبة الصادرات الدفاعية (AFI) في وزارة الدفاع، وما إذا كانت برامجها قد استخدمت بطريقة مخالفة لشروط التصريح.

وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية أن إعلان الوزارة تزامن مع وصول وزير الدفاع بيني غانتس إلى باريس للقاء نظيرته الفرنسية، حيث سيبلغها بأنه تم القيام بتفتيش في إسرائيل من قبل العديد من الأجهزة الأمنية.