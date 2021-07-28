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توقعت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وجود إقبال كبير على إعلان وزارة الإسكان لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، لا سيما متوسطي الدخل بسبب توافر الوحدات السكنية في أماكن متميزة مختلفة عن الإعلانات السابقة، فضلا عن إتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عامًا.

وأوضحت عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد الأربعاء، أن من أبرز شروط التقديم ألا يكون سبق للمتقدم حصوله على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مبادرات سابقة.

وأشارت إلى أن هناك إعلانين لطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى تحت الإنشاء سيتم تسليمها بعد 3 سنوات، مضيفة أن حجز الوحدات يبدأ اعتبارا الأحد 8 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل، عبر طرح كراسات بسعر 128 جنيها.

وكشفت أن الوحدات السكنية المعلنة لمنخفضي الدخل في جميع المحافظات عدا القاهرة، مضيفة أنه تم طرح وحدات للمرة الأولى لمتوسطي الدخل في العلمين الجديدة.