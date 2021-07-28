أمير قطر يجري اتصالاً بالرئيس التونسي ويعرب عن ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الراهنة

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أجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اتصالا هاتفيا مساء اليوم مع الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في تونس، حيث أعرب عن ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الراهنة وأهمية أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوزها وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة من أجل مصلحة الشعب التونسي الشقيق والحفاظ على استقرارها.

من جانبه أعرب الرئيس التونسي عن شكره وتقديره للشيخ تميم على موقف قطر الداعم لتطلعات الشعب التونسي ووقوفها الدائم إلى جانب تونس.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.