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عادل يقود مباراة الأهلي وأسوان تحكيمياً

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عادل يقود مباراة الأهلي وأسوان تحكيمياً عادل يقود مباراة الأهلي وأسوان تحكيمياً

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أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري عن طاقم تحكيم مواجهة الاهلي وأسوان في إطار المباريات المؤجلة من الجولة 17 للدوري الممتاز.

وسيكون محمد عادل حكماً للساحة فيما سيعاونه كلاً من أحمد توفيق ورضا جبر كحاملين للراية بالإضافة إلى عمرو جلال كحكم رابع.

وسيتواجد وائل فرحان كحكم لتقنية الفيديو وبمساعدة محمود ناجي.

ومن المقرر ان يواجه الأهلي منافسه أسوان الخميس المقبل في رحلة البحث عن الصدارة وذلك بعد أيام قليلة من التفوق على الانتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء مارثوني.

المصرى اليوم

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