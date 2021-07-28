الاتحاد الدولي للتنس يستجيب لمناشدات اللاعبين

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استجاب الاتحاد الدولي للتنس لمناشدات اللاعبين، الذين طالبوا بتأخير انطلاق المباريات في أولمبياد طوكيو، لتبدأ في الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي غدا الخميس، بعد معاناتهم من الحرارة والرطوبة المرتفعة اليوم.

وانتقد دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني عالميا، الأحوال الجوية اليوم الأربعاء، حيث أبلغ اللاعب الروسي الحكم بأنه يرغب في استكمال المباراة، لكنه يريد معرفة من سيتحمل المسؤولية في حال وفاته.

وقال الاتحاد الدولي للتنس، في بيان «من أجل صحة وسلامة اللاعبين، وبعد مشاورات مكثفة، قرر الاتحاد الدولي تغيير مواعيد المباريات بسبب الحرارة والرطوبة المرتفعة، التي تشهدها طوكيو».

وكانت المباريات في مجمع أرياكي للتنس، تنطلق في الساعة 11 صباحا، حتى اليوم الأربعاء.